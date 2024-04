Fiorello vuota il sacco su Amadeus: "Va al Nove". Addio alla Rai, oggi la firma

Francesco Fredella 12 aprile 2024 a

Amadeus potrebbe dire addio alla Rai. Oggi, secondo rumors, dovrebbe avvenire la firma con Nove. A spifferare tutto, con il solito tono ironico, è Fiorello a Viva Rai2, che svela: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove”.

Amadeus via dalla Rai, lo aspetta Discovery: scossone in tv

Da alcune settimane sono in corso trattative legate all’arrivo di Amadeus a Nove. E il Festival di Sanremo, dopo cinque edizioni di fila, inizia un nuovo corso (probabilmente con Carlo Conti alla conduzione). L’addio alla Rai di Amadeus, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe nuovi scenari nell’ambito del “mercato televisivo" che in queste ore prende il volo con i nuovi palinsesti televisivi. Sono ore intense per Amadeus, che a breve potrebbe firmare il nuovo contratto. Quello con la Rai è in scadenza ad agosto.