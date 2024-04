Stasera Italia, Tajani rivela il messaggio del G7 a Israele: "Cosa dovranno fare"

14 aprile 2024 a

La situazione in Medio Oriente è sempre più delicata e il conflitto tra Israele e mondo arabo attraversa una fase di escalation. I Paesi del G7 si sono riuniti sotto la guida dell'Italia e rivolgono ora un preciso messaggio a Tel Aviv. Se n'è parlato anche durante la puntata di Stasera Italia in onda il 14 aprile su Rete4. "I messaggi che partono dal G7 sono messaggi di forte sostegno a Israele - ha detto il ministro Tajani - Il G7 ribadisce il diritto di Israele alla sicurezza ma invita tutte le parti, compreso Israele, a essere molto prudenti e a non avviare altre offensive di tipo militare".

«Arrivano segnali incoraggianti sia da Teheran che da Gerusalmemme, mi pare sia stato accolto l’invito del G7 a essere prudenti». L'ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete4. «La diplomazia occidentale è al lavoro, come dimostra il G7 che ha dato segnali chiari di sostegno a Israele e di condanna dell’attacco ma ha anche dato un messaggio di portare la pace, invitando entrambe le parti a non avviare operazioni militari. Mi pare sia un messaggio recepito da Israele che ha deciso di non avviare attacchi ed ha sospeso l’attacco a Rafah. Ci sono segnali incoraggianti, anche dall’Iran - ha proseguito Tajani - perché sembra conclusa l’operazione di risposta all’attacco di Israele contro il consolato iraniano in Siria. Noi lavoriamo per la pace, ma anche visto il successo militare della difesa aerea israeliana, non credo sia opportuno attaccare, bisogna lavorare per la pace».