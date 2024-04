Il ministro Piantedosi lancia l'allerta massima: "Attenzione agli obiettivi sensibili"

14 aprile 2024 a

«Grande attenzione per la situazione in Medio Oriente a seguito degli attacchi iraniani contro lo Stato di Israele. Sono in contatto con i prefetti delle città italiane e ho convocato al Viminale un comitato con i vertici delle Forze di Polizia e dell’intelligence per fare il punto sulla situazione. L’allerta sugli obiettivi sensibili è massima». Lo scrive su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dopo lo sciame di missili e droni lanciati nella notte dall’Iran contro Israele, quasi tutti neutralizzati, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito questa mattina i prefetti delle città italiane e convocato per domani alle 15, al Viminale, il Comitato nazionale dell’Ordine e della sicurezza pubblica (Cnosp). Una riunione necessaria per fare il punto sulle possibili conseguenze dell’escalation militare in Medio Oriente, con i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. L’attenzione è focalizzata soprattutto sulla Capitale, dove questa mattina si è tenuta prima riunione straordinaria in Prefettura alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della comunità ebraica Victor Fadlun.