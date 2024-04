Milan-Roma, Lazza risponde alle polemiche: "Non odio nessuna città"

12 aprile 2024 a

a

a

Sui social circola un video di Lazza in cui il trapper intonerebbe un coro con la curva milanista rivolto ai tifosi romanisti presenti a San Siro durante Milan-Roma di Europa League: "Voi siete napoletani". Il rapper è coperto da un cappuccio scuro nel tentativo di rimanere anonimo e si trovava nella zona della Front Row Experience. Dopo la bufera social, però, Lazza è intervenuto direttamente sui social chiarendo il contenuto del coro che non avrebbe nulla di offensivo nei confronti dei tifosi partenopei.

Lazza da record, perché l'album Sirio entra nella storia

"Cari ricercatori del Male - scrive Lazza su Instagram - Che sono un appassionato di calcio come la maggioranza degli italiani non è un segreto, che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di quegli appassionati non è certo un segreto! Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdita di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva c'è un abisso! Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio Paese! E chi pensa il contrario mi sa ha il cervello un po' troppo confuso! Entrando nel dettaglio, i napoletani sanno bene la stima e l'affetto che provo per loro e tra noi c'è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sano per il semplice fatto che come me amano la squadra della propria città...Concludo rispondendo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il culo per il risultato...ebbene sì sto ancora rosicando...ahahah...vi voglio bene".