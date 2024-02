Tale e quale Sanremo, Lazza furioso con Pretelli: "Fango". Giallo sul post sparito

Alice Antico 25 febbraio 2024 a

Ieri, sabato 24 febbraio in prima serata, si è tenuta la finale di “Tale e Quale Sanremo” che ha visto Alessandro Greco aggiudicarsi la vittoria. Tuttavia, Pierpaolo Pretelli che ha imitato Lazza, sembra non essere passato inosservato e, anzi, ha fatto parlare di sé molto più del vincitore. Al popolo del web infatti non è sfuggita la reazione di Lazza, che sembra non essere rimasto particolarmente lusingato dall'imitazione di Pretelli. Infatti Lazza ha scritto su X: “La TV italiana: un tipo a Tale e Quale show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo 'yo, bella fratello'. Panariello che mi dà dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio TVB. Italia di fango”. Parole forti quelle del cantante, che hanno fatto immediatamente scaldare i fan accaniti dei ‘Prelemi’ (la coppia nata al Gf Vip, Pretelli e Giulia Salemi). Il fatto di avere lasciato fuori dal suo post Cristiano Malgioglio, inoltre, non è casuale, perché ieri il giudice ha preso le difese del cantante, commentando così la performance di Pierpaolo Pretelli: "Non ho ritrovato Lazza, no assolutamente, ha distrutto sia Lazza che Cenere. Non l'ho ritrovato da nessuna parte, non c'entrava nulla".

Lazza, poi, ha pubblicato un secondo post su X precisando: "Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo". Troppo tardi: i fan dei Prelemi si erano già scatenati contro di lui, addirittura anche attraverso segnalazioni, ha fatto sapere Lazza. Questo perché il primo post di Lazza su X era svanito nel nulla, e il popolo del web ha subito accusato il cantante di averlo cancellato. Ma Lazza ha replicato: "Me l'hanno segnalato". I fan dei ‘Prelemi’ sono arrivati a tanto? L’altro lato della medaglia vuole che su X appaia la scritta: "Questo post è stato eliminato dal suo autore". Lazza ha voluto dire chiara e forte la sua opinione e, di certo, non si è fatto molti problemi a esprimersi. Quindi, perché poi eliminare il post? Quale sarà la verità?