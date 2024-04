Musica, Lazza da guinnes dei primati: perché Sirio è nella storia

02 aprile 2024 a

a

a

"Sirio" sempre più sotto una buona stella: con il disco d’oro appena conquistato dal brano "Replay", tutte le tracce dell’album dei record di Lazza sono certificate. Un incredibile en plein e un nuovo grande traguardo per Lazza e per il suo disco 8 volte Platino che, a distanza di due anni dalla release (per Island Records), brilla ancora potentissimo, detenendo il primato di permanenza al n°1 Fimi (21 settimane), con oltre 1 miliardo di stream complessivi e stabile nella Top 10 degli album più venduti secondo dati Fimi/GfK.

Video su questo argomento Max Pezzali svela la foto di Lazza. Sorpresa al Circo Massimo

Sale così a quota 46 dischi d’Oro e 85 dischi di Platino il palmarès di Lazza che, proprio nei giorni scorsi, ha registrato con "Cenere" un nuovo monumentale record: con i suoi 8 Dischi di Platino, è il brano sanremese più certificato nella storia della Fimi.