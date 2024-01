Bugo e Lazza, rissa social: "Mi cita per acchiappare views" "Mangiati..."

Francesco Fredella 16 gennaio 2024 a

a

a

Sembra un film già visto. Ma non lo è affatto. Bugo litiga, stavolta non con Morgan. Di mezzo ci va Lazza, che lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo. Su X volano gli stracci: tutto potrebbe essere partito da un brano del 2022, che è contenuto nell'album Botox di Night Skinny. Si tratta di BTX Posse, in cui Lazza canta: "Quando entro, dici: "Che succede?", però, bro, non sono Bugo". Questo riferimento avrebbe riacceso la polemica e Bugo, attore della lite indimenticabile con Morgan sul palco di Sanremo, si sarebbe sentito chiamato in causa. Su X dice: "E arriva l’ennesimo rapper di m***a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di c**o e altre frasette da prima elementare. Min***a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure". Ovviamente, subito dopo, arriva Lazza con tanto di risposta: "Ma poi che insulto è ciu***alatte? Mangiati un'emozione ogni tanto".

"Quando iniziano le riprese". Fassari annuncia il ritorno dei Cesaroni

La situazione esplode. Precipita. I due, sempre a colpi di X, se ne dicono di tutti i colori. Bugo scrive: "Ue coda di paglia mangiatela un' emozione. Lazza risponde: "Coda di paglia? La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio Bugo. Giuro che non mi ricordo una canzone di sto tipo". E Bugo rilancia: "Ah ecco la mettiamo sui numeri? Tipico dei perdenti. Ma amen, bravo Lavazza tu pensa alle tue mer**te che alle mie canzoni ci penso io". Si va avanti per un bel po', a colpi di "arma da fuoco" sui social: parole forti, che diventano virali. Lazza sarà protagonista a Piazza Colombo durante il prossimo Festival di Sanremo. Torna lì dove, lo scorso anno, con Cenere, ha avuto un grande successo sul podio della finalissima.