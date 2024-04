Principe Harry, la conferenza sul super-lavoro scatena le polemiche: "1.600 dollari per..."

11 aprile 2024 a

Il principe Harry ha fatto una conferenza sul super-lavoro e sull'esaurimento professionale, la cosiddetta sindrome da burnout. In Gran Bretagna il panel tenuto dalla società di "life coaching" BetterUp, di cui il duca di Sussex è consulente da qualche anno, ha scatenato polemiche e ironie sui social. Le prime perché Harry non è apparso in un evento previsto per l'occasione, spiega il Daily Mail, lasciando scontenti coloro che avevano pagato ben 1.595 dollari per partecipare ai lavori in persona. La presenza del principe era stata annunciata solo sul sito dei Sussex e da una foto insieme all'attrice di The Office Mindy Kaling. Tuttavia in seguito il marito di Meghan Markle ha parlato all'altro evento previsto per la giornata conclusiva, "Beyond Burnout", insieme manager ed esperti ma senza che venisse pubblicizzato.

Secondo il tabloid Harry nell'occasione ha dimostrato "perspicacia" nel dibattito. Ma le ironie in rete non sono mancate, soprattutto riguardo l'expertise stesso del principe come esperto di stress da lavoro. Un paio di anni fa il duca di Sussex in un altro evento di BetterUp aveva raccontato di aver "sperimentato il burnout" e in precedenza aveva sentito che stava "arrivando alla fine di tutto ciò che avevo", di sentirsi come privo "del carburante nel motore, proprio come se stessi bruciando la candela su entrambe le estremità".