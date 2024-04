L'Aria che tira, Magdi Cristiano Allam: "Islam incompatibile con la Costituzione"

10 aprile 2024 a

Magdi Cristiano Allam entra in scivolata nel dibattito sul caso Pioltello e sull'opportunità di chiudere una scuola per festeggiare la fine del Ramadan. Lo scrittore convertito al cattolicesimo è stato ospite di David Parenzo nel corso de L'Aria che tira e ha messo in evidenza l'attuale incompatibilità di alcuni precetti della religione islamica con la Costituzione italiana.

"In Italia si è accreditato un precedente - dichiara Magdi Allam - se in una scuola o in una struttura produttiva c'è una presenza significativa di musulmani, anche se non sono la maggioranza, l'intera struttura festeggia la fine del Ramadan. Quello che è in discussione non è tanto la libertà di culto ma il fatto che ad oggi l'Islam non è una religione riconosciuta dallo Stato italiano perché non è compatibile con l'articolo 8 della Costituzione che prescrive che in Italia le religioni beneficiano di pari libertà se hanno stipulato un'intesa (e l'islam non ha stipulato l'intesa) e se il loro ordinamento giuridico non è in contrasto con le leggi dello Stato. Ma la Sharia, la legge islamica, è totalmente in contrasto con le leggi dello Stato. Quindi noi abbiamo accreditato il precedente di una festività islamica concepita come festività nazionale e addirittura come festività cristiana perché la Chiesa cattolica è assolutamente solidale con questa iniziativa in un contesto in cui l'Islam non è una religione riconosciuta dallo Stato italiano