Magdi Cristiano Allam, il nuovo libro: "Un miracolo per l'Italia"

01 dicembre 2023 a

a

a

Un nuovo libro per spiegare quali sono i tempi che stiamo vivendo e indicare cosa serve oggi al nostro Paese. Questo e altro nel nuovo libro di Magdi Cristiano Allam "Un miracolo per l'Italia". Lo scrittore, opinionista e giornalista, spiega: "Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un 'Nuovo Ordine Mondiale' unipolare scatenando guerra finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali con il rischio dell'Apocalisse nucleare".

Poi mette in guardia: "In gioco c'è il futuro dell'Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile". Qualche giorno fa Magdi Allam ha lanciato l'allarme anche sull'islam: "Rischiamo di essere sottomessi", ha affermato a Fuori dal Coro. Prima di tutto per "il tracollo demografico", poi perché "siamo una civiltà decaduta" e infine perché "le nostre istituzioni sono inadeguate nel fronteggiare la minaccia". L'obiettivo dell'islamizzazione? "Creare un meticciato senza identità". Anche per questo serve "Un miracolo per l'Italia".