Ramadan, ritirata la circolare nella scuola di Soresina dopo l'intervento di Valditara

04 aprile 2024

Marcia indietro nell’istituto comprensivo G. Bertesi di Soresina sul Ramadan. Due settimane fa la dirigente scolastica Daniela Romano ha emanato una circolare avente ad oggetto ’Informazioni sul Ramadan e Linee Guida per il Personale Docente’, in cui chiedeva di non fissare per il 6 e 9 aprile verifiche, interrogazioni, uscite o momenti importanti per la didattica" e incoraggiava a “dimostrare sensibilità culturale e religiosa durante il Ramadan e a rispettare le pratiche religiose; alcuni studenti potrebbero essere affetti dalla riduzione dell'energia dovuta al digiuno, siate comprensivi rispetto all'attività didattica”. Chiedendo inoltre di evitare di consumare cibi e bevande all'interno della scuola durante le ore di digiuno del Ramadan "come segno di rispetto per coloro che lo stanno osservando. E se notate stanchezza o disagio in studenti o colleghi offrite il vostro sostegno e comprensione”.

E ora, dopo proteste di diversi genitori e di alcuni consiglieri del comune in provincia di Cremona, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto sapere, in una nota, che nella giornata di ieri “la stessa dirigente scolastica ha comunicato formalmente al personale della scuola il ritiro della nota in quanto avrebbe potuto generare disagio e confusione nella comunità scolastica”. “Tale decisione - si legge nel comunicato del dicastero guidato da Giuseppe Valditara - è stata anche il frutto dell’intervento e della proficua interlocuzione che il ministero ha tenuto con la dirigente”. A differenza della scuola di Pioltello, che chiuderà per il Ramadan, è arrivato invece un passo indietro a Soresina.