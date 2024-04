Re Carlo III, "segnali positivi" e viaggio confermato: come sta

06 aprile 2024 a

A Corte piove sul bagnato. Solamente ieri è stata fatta rimbalzare in rete la notizia secondo cui la famiglia di Kate Middleton deve saldare enormi debiti. Ma sappiamo che, oltre alla malattia di Kate Middleton, a far preoccupare il popolo inglese è il tumore che ha colpito re Carlo III. Ci sono, però, buone notizie. Pare che le cure stiano "andando bene" tanto che il monarca avrebbe detto al suo staff di portare avanti piani per una visita ufficiale di due settimane in Australia. Questo è quanto fonti di corte citate "in esclusiva" avrebbero rivelato al Sun sullo stato di salute del sovrano.

Il tabloid di Rupert Murdoch ha pubblicato un'indiscrezione che lascia ben sperare, chiarendo che il sovrano sarà accompagnato nel lungo viaggio verso l'isola australiana, uno dei Paesi del Commonwealth e dell'ex impero britannico di cui è ancora formalmente capo dello Stato, dalla regina Camilla, 76 anni, con la quale tra pochi giorni celebrerà il 19esimo anniversario di matrimonio. Il Sun parla di segnali "positivi" sulle terapie a cui il re si è sottoposto.