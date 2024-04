Fedez, "vivere concretamente": il regalo ai figli è uno smacco a Ferragni?

Alice Antico 07 aprile 2024 a

a

a

La vacanza di Fedez a Miami con i suoi bimbi e la sua famiglia sembra procedere nel migliore dei modi. Il papà e i suoi bambini sembrano sereni insieme, nonostante il periodo complicato che stanno attraversando. Tuttavia, anche se lontano da Milano, Fedez in questi giorni sembra pensare all’arredamento della sua nuova casa. In particolare, sotto gli occhi del gossip è finito un mobile presente in salotto, che il rapper avrebbe fatto realizzare per i suoi figli. Si tratta di un "muro" di Lego (realizzato dall'artista Dante Dentoni) al cui interno ci sono i personaggi preferiti dei piccoli. Per Leone gli Avangers, mentre per Vittoria, Elsa e Olaf di Frozen.

Modello Ferragni crollato tra i giovani. I capi del suo brand a prezzi stracciati

Il cantante stesso ha raccontato di questo particolare mobile con un post sul suo profilo personale, accompagnato da una commovente didascalia: “Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che 'la nuova casa del papà' sia più 'la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa”. Un pensiero profondo ma anche abbastanza ostile nei confronti di Chiara, che in questi giorni si è ritirata in un silenzio stampa, sintomi di un periodo particolarmente doloroso per lei.

Volti dei figli coperti "per engagement": Lucarelli stronca la "pantomima" dei Ferragnez

Subito in sua difesa sono però intervenuti alcuni utenti: “Io immagino Chiara leggere queste cose con la morte nel cuore, come se fino a ora lui non avesse vissuto”, ha scritto infatti uno. “Stai uscendo da una relazione tossica”, “Finalmente i bambini hanno una vita normale e non sono più dei manichini da pubblicizzare”, hanno commentato altri. Insomma, volenti o nolenti, i Ferragnez non smettono di essere al centro del ciclone di gossip e indiscrezioni.