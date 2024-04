Lucarelli stronca la "pantomima" dei Ferragnez: volti dei figli coperti "per engagement"

06 aprile 2024 a

Da quando in casa Ferragnez è scoppiata la grana della crisi, l'influencer e il rapper hanno iniziato a pubblicare foto in cui non si vede il volto dei figli. Molti hanno ipotizzato che si tratti della prima mossa di una lunga battaglia legale. Spiegazione, questa, molto credibile se si considera che il controllo sugli scatti è iniziato proprio nel momento in cui sono state fatte circolare le prime indiscrezioni sulla separazione. La decisione della coppia social più seguita e più divisiva d'Italia ha scatenato commenti di disapprovazione tra i follower. Ma non solo. A puntare il dito contro il cantante e l'imprenditrice digitale è stata anche Selvaggia Lucarelli.

"Non riescono a rinunciare ai bambini per fare engagement", ha scritto in una storia su Instagram, lanciando una stoccata ai Ferragnez e al modo in cui hanno scelto di mostrare i propri figli sui social dopo la separazione. Secondo la giornalista, la scelta di mostrare i bambini solo di spalle non è una forma di tutela. Al contrario, questa strategia potrebbe attirare ancora più attenzione e curiosità su di loro. "In pratica sono convinti che continuare a mostrare la vita dei loro figli, ma di spalle, significhi tutelarli", ha digitato la giornalista che ha aggiunto: "Non riescono a rinunciare ai bambini per fare engagement, piuttosto passano alla pantomima dei minori ripresi costantemente nella loro quotidianità ma di schiena. Come se questo non suscitasse ancora più attenzione su di loro e morbosità".

Nel frattempo i Ferragnez sembrano essere sempre più distanti. Come mostrano le foto pubblicate su Instagram, Fedez, che è in vacanza a Miami con i figli, ha comprato un muro di Lego. L’opera d’arte, realizzata dall’artista argentino Dante Dentoni, è stata pensata per la casa nuova. "Quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che ’la nuova casa del papà’ sia più ’la nostra nuova casa, in cui le loro passioni e la loro creatività si possano respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa". Dell'influencer, invece, nessuna traccia. Da una settimana Ferragni risulta completamente assente sui social.