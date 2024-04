Meteo, l'anticiclone africano riporta il caldo. Giuliacci: "Quando i valori massimi"

05 aprile 2024 a

Dopo il weekend di Pasqua, in cui le nuvole hanno sovrastato quasi interamente i cieli italiani, pare che la primavera sia arrivata veramente. Da cosa ce ne possiamo accorgere? Dalle belle giornate, certo. Ma anche le temperature in netta risalita fanno ben sperare in un cambio di passo a lungo termine. A fare chiarezza su cosa ci aspetta nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che, in un video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci , ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Arriva l'anticiclone africano e attanaglia tutta l'Italia": questa la premessa dell'esperto.

"Anticiclone africano" pronto a travolgere l'Italia, Giuliacci: i giorni clou

È in arrivo il primo caldo primaverile. "Le temperature raggiungeranno 25 gradi o anche di più", ha spiegato il meteorologo. "Al Centro-Nord i massimi valori verranno raggiunti l'8 aprile, quando ci saranno temperature sopra ai 20 gradi. Tra il 9 e il 10 aprile scenderanno. L'11 e il 12 risaliranno. Dal 15 al 20 riscenderanno definitivamente di 5 o 6 gradi", ha continuato. Che succede al Sud? Nelle regioni meridionali le temperature "saliranno oltre i 25 gradi fino al 10 e all'11 del mese. Poi, tra il 15 e il 20, scenderanno bruscamente". Buone notizie per quanto riguarda le piogge: "saranno poche", ha assicurato Giuliacci. Tra il 15 e il 20 di aprile, poi, "è prevista una nuova fase piovosa", ha concluso.