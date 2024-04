Selvaggia Lucarelli e Parenzo, fuoco e fiamme sui social: "Piagnucola", "i pandori..."

05 aprile 2024 a

Volano stracci sui social tra due volti noti di La7, il conduttore di L'aria che tira David Parenzo e Selvaggia Lucarelli spesso ospite a Piazzapulita. A cominciare è stata l'opinionista che commenta proprio un episodio visto nella trasmissione condotta da Corrado Formigli: "Parenzo che piagnucola perché non lo hanno fatto parlare all’università e interrompe continuamente tutti, impedendo a chiunque di parlare. Solidarietà a Carmen Lasorella". Il doppio riferimento è al dibattito sul blitz di studenti pro Palestina alla Sapienza di Roma per impedire un dibattito in cui doveva parlare Parenzo, e al confronto serrato tra lo stesso e la giornalista Lasorella in tv sullo stesso argomento.

La stoccata di Lucarelli non è passata inosservata a Parenzo che ha risposto così su X: "Cara, non so cosa tu abbia visto ieri sera, forse stavi giocando a burraco e ti sei distratta. Ti aggiorno: 1) non 'piagnucolo' per le contestazioni ricevute, me ne fotto. Ho pure dato il microfono a quei ragazzi e gli ho detto 'parliamo senza problemi'. Loro, invece, volevano solo cacciarmi in quanto 'ebreo' e 'sionista' (come se sionista fosse uguale a Nazista! Ndr). Se a te questo sembra normale si vede che viviamo in due mondi diversi ; 2) Leggiti, per un veloce ripasso della materia, il libro su Israele scritto del tuo direttore. Mi pare che la politica estera non sia esattamente il tuo forte! Saluti e sempre a disposizione per confrontarmi sul tema con chiunque".

Finita qui? Neanche per sogno. Un utente dà parzialmente ragione a Lucarelli: "Interrompi continuamente gli altri, parli sopra e non lasci spazio di parola, monopolizzando la scena. Noi sei sempre alla Zanzara, tigre.. un minimo di civiltà là fuori". Il giornalista risponde anche a lui "Ero Uno contro 4 e senza piagnucolare (come dice la Signora S.) mi sono fatto valere. Tutto qua. Non siamo all’isola dei famosi. Si parla di cose serie non di pandori et similia".

Il riferimento a Chiara Ferragni e al pandoro-gate riaccende gli animi. Lucarelli posta un video di Parenzo che addenta un dolce natalizio in diretta a L'aria che tira nei giorni più caldi del caso. "Esatto Parenzo. È perché dovresti occuparti di cose serie che non sono venuta in tv a parlare di pandori, quando mi hai invitata", scrive la giornalista con l'interlocutore che non rinuncia all'ultima frecciata: "Mi spiace tu non sia venuta infatti! Sei esperta in materia…più di me direi. E io rispetto sempre la competenza". Continua?