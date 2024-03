Fedez, vita da single ed extralusso. Lucarelli: "Chi lancia il becchime"

28 marzo 2024 a

Vita da single per Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez. Dopo la rottura con Chiara Ferragni, che ora è volata a Dubai con i figli Leone e Vittoria, il rapper ha provato a ricostruire una sua nuova dimensione. In che modo? Comprando o prendendo in affitto una nuova casa e acquistando una Ferrari Roma Spider. "La prima in Italia", ha specificato lui stesso. Il tutto è stato documentato a più riprese su Instagram, dove il cantante ha postato foto e scatti per aggiornare i fan sulla sua situazione. Non sono mancate, negli ultimi giorni, potenti frecciate ai giornalisti. Il motivo? La costanza con cui riportano notizie sul suo conto e su quello dell'influencer.

Le frasi sulla stampa non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli che, dopo un lungo silenzio sull'argomento, non ha potuto non commentare su X gli ultimi sviluppi. "Fedez è stanco dell' attenzione della stampa per lui": così ha esordito la celebre giurata di Ballando con le stelle. "In effetti per difendere la sua privacy negli ultimi giorni ha solo detto dove è ubicata la nuova casa e mostrato la sua nuova Ferrari da 250 000 euro", ha aggiunto ironicamente. Poi la stoccata finale: "Chissà chi lancia il becchime alla stampa. Chissà".