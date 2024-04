Piazzapulita, Parenzo sbotta: "Contestato perché ebreo. Presi a pedate nel..."

05 aprile 2024 a

a

a

La guerra in Medio Oriente ha risvegliato l'antico clima d'odio dovuto alla religione ebraica. Prova ne sono i ripetuti episodi in cui, chi dichiara di appartenere a quella religione, è vittima di vili attacchi e gesti condannabili. Di questo si è discusso a Piazzapulita, il programma di politica e di attualità condotto da Corrado Formigli. Ospite in studio, David Parenzo ha raccontato quanto gli è accaduto poche settimane fa, quando, chiamato a partecipare a un convegno presso l'università romana La Sapienza, è stato contestato da un gruppo di studenti che gli hanno impedito di prendere la parola. La vicenda, documentata con tanto di video e di narrazione scritta, è diventata presto argomento di dibattito. Possibile che sia impossibile esprimere le proprie idee perché ebrei?

"Fai un comizio", "le molotov": Raimo insiste e Alemanno botta, che scontro

"Non era un convegno su Israele. Non volevano che io parlassi in quanto ebreo, in quanto sionista. Sionista cioè fascista", ha spiegato con nettezza di parole il giornalista. "Io mi auguro che si studi cos'è il sionismo e che non si faccia questo processo di nazificazione di Israele, che è in atto oggi", ha poi specificato. Nell'opinione pubblica si sta quasi diffondendo l'idea che sostenere la Palestina sia più lodevole di quanto sia farlo con Israele. "Faccio questo esempio: girare con la kippah è pericoloso perché, nella migliore delle ipotesi, ti fischiano. Nella peggiore ti sputano e in un'altra ti tirano qualcosa. Se giri con la kefiah, invece, ti applaudono".

“A giugno un nuovo governo, ecco chi lo guiderà”. La profezia di Dragoni

I toni si sono presto alzati in studio. Corrado Formigli, per cercare di offrire una diversa visione della vicenda, ha infatti invitato chi ha un'opinione diversa rispetto a quella del conduttore de L'aria che tira. David Parenzo, però, di fronte alle teorie dei suoi interlocutori, ha perso la calma e ha sbottato. "L'università non è un vostro spazio. Qui c'è un errore clamoroso", ha scandito. Il motivo? "Mi state dimostrando che parlare di Israele nelle università significa essere presi a pedate nel c**o. È un argomento non normale", ha aggiunto.