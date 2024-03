Fedez "piange e corre a comprarsi una Ferrari": da chi arriva la frecciata

31 marzo 2024 a

a

a

Casa nuova, macchina nuova. Fedez, dopo la brusca rottura con Chiara Ferragni, è passato alla Ferrari. E, in una storia pubblicata su Instagram, ha svelato il suo ultimo super acquisto: una Ferrari Roma Spider, "la prima consegnata in Italia", ha sottolineato, mentre il padre Franco toglieva il telo rosso che copriva il bolide. "Ragazzi è la prima Ferrari col tettuccio in tela...non la fanno da 60 anni. Ecco il Franco che era qui da due ore, perché sai che la guiderai più di me...", ha detto il rapper al padre, coinvolgendo i suoi follower.

“Ma quale primo in Italia…”. Fedez ostenta la Ferrari, ma viene sbugiardato

La scena, condivisa da molti utenti sui social, ha già fatto discutere molto. Federico Dotto, imprenditore nel settore dei restauri e foodblogger – rilanciato anche da Selvaggia Lucarelli – ha risposto al cantante, mostrando la sua Ferrari Roma, acquistata nel 2023 e arrivata nel suo garage lo scorso gennaio. "Evidentemente è disinformato e pure indietro di un anno", lo ha smentito.

Fedes e Ferragni "traditi, lui un'industria": parla Diego Abatantuono

Episodio, questo, che è finito nel mirino di una lettrice del quotidiano Repubblica e, in particolar modo, della rubrica "Posta e risposta" di Francesco Merlo. "Caro Merlo, Fedez piange e corre a comprarsi una Ferrari. E la cosa peggiore è esibirla", ha scritto Margherita da Venezia. Il giornalista ha risposto per le rime: "Fedez e la Ferrari si somigliano: 'mi esibisco ergo sum' La Ferrari però non ti pianta mai in asso".