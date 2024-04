Omnibus, Moscatelli: "Chi sono gli europarlamentari al soldo di Putin

01 aprile 2024 a

Europarlamentari al soldo di Putin. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Omnibus in onda il 1 aprile su La7. In collegamento c'era Orietta Moscatelli, della rivista Limes, che ha spiegato quali sono i principali Paesi coinvolti nella compravendita di influenze.

"C'è un'attività di lobbysmo da parte della Russia che non è iniziata solo con la guerra in Ucraina - ha detto Orietta Moscatelli di Limes - La capacità è forte. Gli europarlamentari che sono stati maggiormente coinvolti sono quelli di Polonia, Germania e Francia. In Italia un investimento tale non sarebbe stato giustificato. L?Italia può tornare a esssre un ventre molle in cui penetrare. La capacità di penetrazione è molto forte perché vanno a inserirsi in questo senso di incertezza che regna sovrana in tanti Paesi europei. Medvedchuk era un personaggio attivo a Kiev che voleva che l'Ucraina andasse in Europa ma insieme alla Russia. C'è buona ragione di pensare che Medvedchuk fosse la figura politica che avrebbe dovuto rimettere insieme il quadro istituzionale ucraino nel caso in cui la marcia di due settimane su Kiev avesse avuto successo. La fedeltà nel sistema putiniano conta più di ogni cosa".