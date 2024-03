Omnibus, Maurizio Gasparri attacca Decaro: "Ha fatto un martirio"

21 marzo 2024 a

Bari Connection, se ne parla nel corso della trasmissione Omnibus del 21 marzo. Ospite in studio Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che punta il dito contro la reazione scomposta del sindaco e presidente dell'Anci Antonio Decaro di fronte alla commissione d'accesso a Bari.

"Alla commissione di accesso Decaro ha reagito con un po' di teatralità, con un martirio: tolgo la fascia, metto la fascia - ha detto Gasparri - Mentre i funzionari dell'Anci chiamavano chiedendo di firmare documenti di solidarietà e mettendo in imbarazzo sindaci e altri. A Bari sono state arrestate 130 persone dalla Procura. In altri casi anche meno gravi sono state fatte commissioni di accesso. Anche a Roma è stata fatta una commissione d'accesso che non sciolse il Comune. Affrontino serenamente queste valutazioni. Se la cosa è preoccupante come appare, con una gestione del potere discutibile. Questo è un caso di gestione del potere da cacicchi. Se ci saranno valutazioni le faranno le autorità competenti. Non ci si ribella così. Tutti siamo stati sottoposti nella vita a accertamenti e uno òi deve anche accettare, soprattutto il presidente dell'Anci che fa un martirio".