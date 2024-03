Belve, Fedez crolla davanti a Fagnani: la crisi con Ferragni e sui tradimenti...

29 marzo 2024 a

a

a

Era stata promessa un'intervista senza filtri o censure e così, a quanto pare, è stato. Fedez ha registrato ieri la puntata di Belve con Francesca Fagnani. Il rapper secondo quanto riportato da Adnkronos sarebbe scoppiato in lacrime durante la registrazione. Fedez si sarebbe commosso fino alle lacrime negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi a Roma dove avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie Chiara Ferragni e dell’amore per i figli Leo e Vittoria.

Svanito l'effetto Ferragnez sulle uova di Pasqua: ricerche "a zero". Chi sale

Nell'intervista con Fagnani per il programma di Rai2 il rapper avrebbe spiegato che proteggere i figli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti. L’intervista andrà in onda nella puntata del 9 aprile, in onda in prima serata su Rai2 e non, come inizialmente previsto, nella puntata d’esordio della nuova edizione di Belve il 2 aprile, che ospiterà invece Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.

Fedez tra le Belve ma non solo. Tutti nomi, il colpaccio di Fagnani

La registrazione è stata preceduta da uno scherzo social di Fedez che in una storia su Instagram ha inquadrato con il cellulare la porta del camerino di Francesca Fagnani, poi ha girato l’obiettivo sulla porta accanto, il camerino del conduttore di Bellamà, dicendo: "Ragazzi finalmente sono qui, vado a trovare... il mio amico Pierluigi Diaco!", ha affermato scoppiando in una risata.