Belve, non solo Fedez: tutte le interviste di Francesca Fagnani

Torna in onda martedì 2 aprile Belve, il programma di Rai2 delle interviste graffianti di Francesca Fagnani. Oltre ai nomi già usciti per il debutto, spuntano i nomi del parterre delle prime due puntate.

All'esordio ci sarà Loredana Bertè, il vicepremier e ministro Matteo Salvini, l'ex modella e musicista Carla Bruni e la cantautrice Paola Turci, riporta TvBlog. Sette giorni dopo sarà il giorno di Fedez, che parlerà della crisi con la moglie Chiara Ferragni, come anticipato dalla conduttrice al Corriere della sera. “A noi non è arrivata nessuna diffida - spiega Fagnani sull'indiscrezione del tentativo di Ferragni di fermare tutto - Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.

Che Nella stessa puntata, continua il retroscena, ci sarà Alessandro Borghi che ha recentemente impersonato Rocco Siffredi per Netflix. E ancora Francesca Cipriani e il cantautore e attore Raiz, già voce degli Almamegretta. Insomma, un menù ricco che spazia in vari ambiti, dalla politica allo spettacolo e non mancheranno colpi di scena.