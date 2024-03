Pomeriggio 5, Fedez criticato per la Ferrari: come lo difende Myrta Merlino

28 marzo 2024 a

In piena crisi matrimoniale e con la moglie Chiara Ferragni a Dubai, Fedez ha pubblicato un video sui social dove ha mostrato con orgoglio il suo nuovo acquisto, una Ferrari Roma spider con tettuccio in tela ("non lo fanno da sessant'anni"), spiegando ai follower che è "la prima consegnata in Italia". Video che ha scatenato le critiche di molti utenti dei social che lamentano un'ostentazione di ricchezza considerata fuori luogo, oltre a collegare il regalo che il rapper si è concesso a una sorta di consolazione per la rottura con la moglie influencer. Se ne parla nella puntata di giovedì 28 marzo di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Mediaset.

I commentatori in studio sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda dei critici sui social. Il coreografo Garrison Rochelle, per esempio, ritiene inopportuna l'"ostentazione" soprattutto dopo il Covid, è il ragionamento del ballerino, con la pandemia che avrebbe dovuto cambiare molti nostri comportamenti nei confronti degli altri. La giornalista Rosanna Cancellieri sottolinea invece il cattivo gusto del gesto di Fedez, aggiungendo che una Ferrari grigia è anche brutta...

A quel punto arriva la difesa di Fedez da parte della conduttrice del programma che era stato fortemente criticato dal rapper, vista l'attenzione con cui Pomeriggio 5 ha seguito il pandoro-gate. "Quello dell'ostentazione è un tema, onestamente - afferma Merlino - La superiorità vorrebbe" che quando si acquista qualcosa di bello e importante "lo tieni un po' per te". Tuttavia, Fedez "è giovane e quindi glielo perdoniamo", conclude la conduttrice.