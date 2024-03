Uova di Pasqua, svanito l'effetto Ferragnez: ricerche "a zero". Chi sale

28 marzo 2024 a

Erano state centinaia le ricerche delle uova di Pasqua dei Ferragnez nel 2022 ed erano raddoppiate nel 2023. Quest’anno sono a zero le ricerche per le uova di Chiara e in calo quelle di Fedez. L’effetto delle vicende legate a panettoni e uova di cioccolato brandizzate Chiara Ferragni è palpabile anche in rete in vista della Pasqua 2024. Il portale QualeScegliere.it ha comparato le uova di cioccolato più ricercate su Trovaprezzi.it dal 2021 a oggi: una certezza è che quest’anno nessuno ha cercato le uova con la carta rosa e l’occhione azzurro dell’influencer (che comunque non sono state più messe in vendita).

Gli italiani, dunque, ridefiniscono i loro gusti e cercano altre certezze. Fra le novità sul mercato delle uova di cioccolato griffate o a tema, la Pasqua 2024 propone il Bauli Mare Fuorì, Venchi Chocoviar Pistacchio, Kinder con la nuova linea Marvel e Dolci Preziosi che punta sul mastro cioccolatiere Ernst Knam e sul suo uovo di cioccolato bianco con arachidi e pistacchi. Per quanto riguarda le tendenze, l’uovo Kinder è un classico che va per la maggiore e così anche per le uova dei club di calcio, in particolare la Roma. Tra i gusti, si segnala lo spiccato interesse per l’uovo al cioccolato bianco e per l’uovo Lindor al Cocco. Tra le uova brandizzate da influencer resiste Clio Makeup.

In particolare Venchi Chocoviar Pistacchio, l’uovo realizzato dal noto marchio storico piemontese, è risultato essere il migliore in assoluto (a partire da 39 euro per il formato da 330 grammi). Tra le nuove tendenze del 2024 le ricerche premiano l’uovo Mare Fuori di Bauli (da 29 euro per 240 grammi), realizzato in collaborazione con una delle fiction più popolari della Tv italiana con packaging a tema e sorprese dedicate ai protagonisti della serie. Ai piani alti della classifica delle ricerche c’è l’uovo di Ernst Knam bianco con arachidi e pistacchi (da 40 euro per 350 grammi), realizzato con uno dei mastri cioccolatieri più famosi d’Italia e, come lo scorso anno, l’uovo al latte della beauty influencer italiana più famosa nel mondo ClioMakeUp (acquistabile a partire da 25 euro per 280 grammi).