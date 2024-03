Fedez e Barbara d'Urso insieme: inattesi incontri sul treno...

29 marzo 2024 a

Fedez e Barbara d'Urso si sono incontrati sullo stesso treno. Il motivo non è stato precisato dai due, che però hanno documentato alcuni frammenti del viaggio condiviso con fotografie e bravi video. A rendere partecipi i follower è stato il rapper, che su Instagram ha condiviso il momento in cui mostrava alla conduttrice un filmato in cui la imitava. Il cantante, con il pc alla mano, è andato su Youtube e ha cercato una sua vecchia "performance". Nella canzone Fedez ha preso spunto dallo studio di Pomeriggio Cinque, trasmissione ora condotta da Myrta Merlino. Il programma aveva ispirato un suo brano e oggi, a distanza di tanto tempo, la conduttrice si è ritrovata a guardare il filmato in compagnia di colui che l’ha pensato.

"Allora questo è un video… di che anno sarà? Del 2015… Sono io che faccio Barbara d’Urso. E attenzione all’inception…Lo sta guardando Barbara d’Urso!", ha ironizzato il rapper. Intanto cresce l'attesa per l’intervista di Fedez a Belve, che è stata registrata e che andrà in onda il 9 aprile, nella seconda puntata della nuove edizione del programma di Francesca Fagnani. Ad annunciare la sua presenza negli studi dell’ex Dear, dove si registra Belve, è stato lo stesso rapper con una gag filmata con il cellulare e postata tra le storie di Instagram. Dopo avere inquadrato la porta del camerino della giornalista Rai, Fedez ha girato l’obiettivo sulla porta accanto, il camerino del conduttore di Bellamà Pierluigi Diaco, dicendo: "Ragazzi finalmente sono qui, vado a trovare... il mio amico Pierluigi Diaco!", ha concluso scoppiando in una risata.