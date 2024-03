Fedez dimentica così Chiara Ferragni. “La prima in Italia”, ecco la super macchina

27 marzo 2024 a

Casa nuova, macchina nuova. Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni passa alla Ferrari. E svela, in una storia su Instagram, il suo ultimo super acquisto: una Ferrari Roma Spider «la prima consegnata in Italia», sottolinea il rapper, mentre il padre Franco toglie il telo rosso che copre il bolide. «Ragazzi è la prima Ferrari col tettuccio in tela... Non la fanno da 60 anni», le parole di sottofondo nel video che mostra l’auto nuova. «Ecco il Franco che era qui da due ore, perché sai che la guiderai più di me...», dice Fedez al padre che lo attendeva e che gli risponde: «Questo è poco ma sicuro!». Sarà poi lo stesso Franco Lucia a fare un giro di prova ripreso dal figlio che commenta: «Guardalo, è più felice lui di me!». Una macchina per cercare di dimenticare il tumultuoso addio con la moglie Chiara, che ha portato alla rottura dei Ferragnez.