Le Iene. Rocco Siffredi e Alisa Toaff fanno la pace: "Per me finisce qui"

Rocco Siffredi e Alisa Toaff fanno pace a Le Iene. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e le denunce per molestie sessuali, la trasmissione di Italia 1 prende l'iniziativa sul caso che ha scosso l'opinione pubblica negli ultimi giorni. Nella puntata del 26 marzo, Le Iene mandano in onda l'intervista inedita all'ex pornodivo, proprio mentre critica la serie tv sulla sua vita e l'interpretazione di Alessandro Borghi. La trasmissione Mediaset svela insulti e ingiurie ma alla fine manda in onda la pace tra i due.

Al termine della puntata Siffredi si lascia andare addirittura al pianto. “Lui ha capito che siamo stati male tutti: io e la moglie - ha detto la giornalista dell'AdnKronos - Io pure sono stata molto male, lui l’ha capito e ha ammesso tutto. Per me si risolve qui, ci siamo chiariti, mi ha chiesto scusa, e io accetto le scuse. Per me finisce qui la questione”. E la risposta di Rocco Siffredi non si fa attendere: “Può darsi che io sia instabile, può darsi che sono depresso, che ho dei problemi. La cosa migliore da fare è fare un passo indietro e cercare di ritrovare me stesso”.