Ballando con le stelle, la lettera di Rocco Siffredi imbarazza il figlio: "Tira fuori..."

Lorenzo Tano è una delle giovani promesse di Milly Carlucci. In gara con la bravissima e bellissima Lucrezia Lando, il 27enne sta provando, settimana dopo settimana, a conquistare gli applausi del pubblico dello show di Rai1. Negli ultimi giorni molto si è detto e molto si è scritto sul suo conto. In particolar modo, sembra che tra il ragazzo e la maestra stia nascendo un sentimento che supera i confini dell'amicizia. Molte sono le voci che si rincorrono su questo presunto flirt. Ieri sera c'è stato poi un colpo di scena. In diretta è stata letta la lettera scritta da Rocco Siffredi al figlio. Le frasi dell'attore pornografico, secondo i più, non hanno lasciato spazio all'interpretazione.

Il 27enne romano, timido e molto riservato, sta riscontrando qualche difficoltà in termini di disinvoltura e così il padre ha pensato bene di spronarlo. "Ragazzi, siete incredibili, state facendo boom. Avete fatto emozionare un sacco di gente. Lorenzo è Rosa (la moglie di Siffredi, ndr) al maschile, lei ti può dire come è il figlio, e dico suo figlio perché è uguale a lei. Ci sono delle cose mie, ma quella roba là non è mia”, ha raccontato Siffredi.

Poi, però, il discorso ha preso una piega inaspettata: "Lore io e te abbiamo un rapporto molto stretto", ha affermato l'attore, rivolgendosi direttamente al figlio. "E sai che io con te mi sono aperto, molto più che tu con me. Lasciati andare, non pensare, sii più istintivo. Adesso dovrei dire una brutta parola: tira fuori quella roba lì che hai perché tu ce l’hai", ha aggiunto. Le parole di Siffredi sono state da molti interpretate come un invito a corteggiare esplicitamente la ballerina. Per ora Lorenzo Tano ha solamente ammesso: "Tra me e Lucrezia sta nascendo una bella amicizia. Mi piace la sincerità ed è molto vera".