Le Iene, Gentili e la richiesta clamorosa a Rocco Siffredi. Cosa gli dice

Veronica Gentili inizia la sua avventura nel programma di Italia1 Le Iene. La giornalista Mediaset ha preso il posto di Belen Rodriguez ed è pronta a farsi largo nel prime time della rete del Biscione. La prima puntata della nuova stagione parte col botto e vedrà Gentili intervistare Rocco Siffredi. I riflettori saranno puntati sul delicato tema della castrazione chimica per pedofili e stupratori. All'inizio dell'intervista, però, Gentili: "Dimmi che ti sei deciso. Ti fai castrare?". E l'ex attore sta alò gioco e risponde: "Sono qua apposta". Nel suo servizio Veronica Gentili incontrerà la statunitense Renee Sorrentino, tra le pochissime psichiatre a praticare il trattamento della castrazione. La nuova conduttrice raccoglierà anche la testimonianza di un pedofilo americano che da 4 anni ha intrapreso il percorso della castrazione chimica.

Ma questo servizio sarà solo uno dei tanti in programma nella prima puntata. C'èspazio anche per i The Kolors, reduci dal successo musicale del loro ultimo singolo Italodisco, Elaheh Tavakolyan, la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese e Seydou Sarr, 21 anni, senegalese, esordiente protagonista nel film "Io Capitano" di Matteo Garrone.