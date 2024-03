Kate Middleton, sospetti sul video: "L'anello scompare". Ecco la verità

25 marzo 2024 a

Neanche l'annuncio del tumore e dei primi cicli di chemioterapia per curarlo ferma complottismi e teorie della cospirazione su Kate Middleton. Un video che solo su X ha totalizzato almeno due milioni e mezzo di visualizzazioni, senza contare gli altri social e piattaforme come TikTok, adombra il sospetto che il filmato mandato in onda venerdì scorso dalla Bbc sia stato generato dall'Intelligenza artificiale. Insomma, un "deep fake" della principessa del Galles. La presunta prova della frode sarebbe una clip di pochi secondo incentrata sulle mani della moglie del principe William.

Kate apre e chiude le mani enfatizzando le sue parole, e sembra che l'anello di zaffiro che porta al dito in certi fotogrammi non ci sia. Insomma, scompare e riappare a intermittenza. Il video dopo qualche ora è arrivato anche sugli account di utenti italiani. "L’ormai famoso video di #KateMiddleton desta ulteriori dubbi sulla sua veridicità…. Dov è l’anello?", scrive un'etente italiana. I commenti in calce sono i più vari. "Se l'estratto è vero il video é della Ai... Ma perché fare un video falso? Perché sta veramente male o perché sta veramente bene, una delle due", scrive un commentatore. Non può mancare chi ricorda che Kate, come buona parte dei cittadini del Regno Unito, si era vaccinata contro il Covid, e chi pensa che potrebbe essere già morta: "Le élite e le famiglie reali non si sottopongono mai ad alcun tipo di trattamento. Loro sono al di sopra di tutto e di tutti. Lei potrebbe anche non esserci più; i motivi potrebbero essere la causa della situazione attuale o addirittura qualcosa di più grosso".

