Kate Middleton, "quante possibilità di guarigione": parla dell'oncologo

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha annunciato che è in cura, con i primi cicli di chemioterapia, per un tumore scoperto in occasione dell'operazione all'addome subita a dicembre. Tuttavia non è stato reso noto né il tipo di cancro né il suo avanzamento. A fare delle ipotesi è l'oncologo Claudio Zanon, chirurgo e direttore scientifico di Motore Sanità, che intervistato da il Giorno spiega: "Da quanto è stato scritto sui giornali e dichiarato dalla stessa principessa Middleton, l’intervento che ha subito per un cancro addominale, seguito da ileostomia, potrebbe essere dovuto a un tumore del colon di sinistra o del retto", premette il medico. "Questo possiamo affermarlo perché normalmente le ileostomie temporanee si eseguono per proteggere le anastomosi chirurgiche più difficoltose da guarire, data la vascolarizzazione e infiammazione dei tessuti coinvolti". Da un punto di vista clinico, osserva, "sappiamo che il tumore del colon colpisce persone solitamente più anziane, ma oggi si vede un aumento di incidenza dei tumori sporadici nei giovani (dati Aiom Cipomo, ndr) che non è in rapporto agli stili di vita".

Siamo nel campo delle ipotesi e delle speculazioni in base alle poche informazioni disponibili, anche sulle possibilità di guarigione. "Naturalmente oggi con chemio e immunoterapia le possibilità di guarigione sono notevolmente aumentate, calano le recidive, abbiamo validi protocolli, anche indipendenti dalla caratterizzazione molecolare del cancro", conclude Zanon. La stessa principessa nel video di venerdì ha spiegato di aver detto ai tre figli "che starà bene".