Kate Middleton e re Carlo, il tenero retroscena: "Sgambettamenti" in ospedale

Una bufera sta travolgendo la famiglia reale. Kate Middleton ha da poco annunciato di avere un tumore. Di quello di re Carlo III si sapeva già. E sulle spalle del principe William iniziano a gravare tutte le responsabilità. Antonio Caprarica, il più noto esperto italiano, ha giustamente parlato di "un'ombra sinistra", di "una maledizione". Il popolo britannico è a pezzi, ma cerca di supportare il monarca e la principessa del Galles con messaggi di affetto e di forza. Intanto, in rete spuntano molti retroscena. Uno delle ultime ore riguarda la permanenza in ospedale dei due membri della famiglia colpiti dalla malattia. Pare, infatti, che il re sia stato pizzicato mentre andava a fare visita alla nuora ricoverata nella London Clinic.

Kate e William "estremamente commossi". La riconoscenza e l'avvertimento

“C'è un rapporto molto forte tra le loro maestà e i Gallesi. Sono molto vicini, ancora di più in questo momento”, ha rivelato una fonte reale di alto livello al Times. “Il re ha sempre avuto un rapporto stretto, caloroso e unico con la principessa. Lei nutre un grande amore e rispetto per lui e per la sua posizione”, ha continuato. Sarebbe questo il motivo per cui “quando insieme erano in ospedale c'erano molti sgambettamenti lungo il corridoio per passare del tempo con lei. L'ha incoraggiata e sostenuta per tutto il tempo”. Non è quindi casuale il fatto che Carlo III sia stato il primo a rompere il silenzio dopo l'annuncio ufficiale di Kate. Il monarca si è detto "molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto".