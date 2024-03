Kate Middleton, la madre sconvolta: "Dolore disperato". Cosa trapela

24 marzo 2024 a

La decisione di parlare in prima persona del tumore scoperto e per il quale sta facendo i primi cicli di chemioterapia Kete Middleton l'ha presa due settimana fa. Erano i giorni in cui esplodeva il foto-gate, la bufera mediatica per lo scatto ritoccato che aveva rilanciato i sospetti sulle sue reali condizioni di salute dopo l'intervento all'addome. I tabloid britannici di domenica 24 marzo ricostruiscono tempi e modi della comunicazione della principessa del Galles. La moglie dell'erede al trono britannico, il principe William, ha sceleto venerdì scorso per il suo annuncio video per proteggere i suoi figli dalle domande che li avrebbero inevitabilmente raggiunti a scuola, scrive il Daily Mail.

La principessa del popolo Kate cancella le ipotesi fantascientifiche

Insomma, la principessa Catherine "ha preso la decisione nel periodo in cui si trovava ad affrontare le intense speculazioni sui social media" sul foto-ritocco dello scatto diffusio sui social nel giorno della festa della mamma. "Kate era intenzionata ad aspettare che la scuola dei suoi figli finisse" prima delle vacanze di Pasqua "per rendere pubbliche le sue condizioni di salute", spiega il tabloid secondo cui un'amica della principessa ha confermato che lei ha scritto il suo messaggio "da sola, molto rapidamente". Durante il programma tv Sunday With Laura Kuenssberg, sul canale BBC 1, la giornalista del Sun Victoria Newton ha detto: "In realtà, mi risulta che la principessa abbia preso la decisione due settimane fa di fare questa dichiarazione pubblica. La cosa fondamentale per lei come madre, la priorità era proteggere quei tre bambini". Kate, William e i bambini "hanno sopportato un'incredibile quantità di speculazioni sui social media che sono state davvero difficili per loro da gestire", spiega la giornalista.

Kate e William "estremamente commossi". La riconoscenza e l'avvertimento

Il Mirror dedica un articolo a Carole Middleton, la madre di Kate. La donna è "disperatamente sconvolta", spiega l'esperta reale Jennie Bond. La madre della principessa del Galles "avrà bisogno di rassicurazione", afferma la royal watcher che esorta il pubblico a stare vicino alla donna e al suo "dolore disperato": "Dovremmo anche dedicare un pensiero a un'altra madre, questa Carole Middleton. Catherine può avere 42 anni, ma è ancora la figlia di Carole, e vederla affrontare tutto questo e resistere alla pressione deve essere stato disperatamente sconvolgente".