Kate Middleton, maledizione e tristezza. Gli amici furibondi: “Massacrata dai social”

Non andava bene quando manteneva il silenzio sulla malattia. Non andava bene la foto «ritoccata» con i tre figlioletti pubblicata nel giorno della Festa della mamma. E non va neppure bene, adesso, la sincerità con cui Kate Middleton, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra William, ha rivelato il tumore da cui è affetta. I «troll» sono scatenati su Internet. E c’è chi non si vergogna di postare sui social network la parodia del videomessaggio ripreso nel parco del castello di Windsor con la principessa del Galles, maglietta a righe e sguardo coraggioso, a spiegare ai sudditi il dramma che sta attraversando. Il cancro scoperto per caso dopo l’intervento all’addome dello scorso gennaio. La chemioterapia e le cure che dovrà affrontare. Se molti hanno espresso vicinanza alla famiglia dopo il filmato-verità, guadagnandosi i ringraziamenti di Kate e William, altri hanno insistito a spettegolare sulla futura regina.

«È triste. È una sorta di maledizione», hanno commentato gli amici della principessa intervistati dal quotidiano britannico «Daily Mail». «Qualunque cosa faccia non va bene. Ma lei stava già pensando da due settimane di rivelare tutto. Sa di essere un personaggio pubblico ed è cosciente del proprio ruolo». L’abbraccio caloroso degli inglesi non è riuscito a cancellare il gossip degli odiatori seriali. Il portavoce di Kensington Palace ringrazia i primi e un ex consigliere reale fustiga i secondi. Nel frattempo è accaduto di tutto. Compresa un’intromissione nel sistema informatico della London Clinic, dove Kate Middleton è stata operata, a caccia del tipo di malattia che la consuma. Tre impiegati sarebbero stati sospesi. Mentre re Carlo, pure lui alle prese con un tumore, non ha fatto mancare neppure per un minuto il proprio sostegno alla nuora. Lui che ha scelto fin da subito la linea della trasparenza. Se alla principessa del Galles può essere addebitata una«colpa» (se così si può azzardare) è stata quella di non aver detto subito che aveva un cancro. Non era certo obbligata, ma il continuo rinvio degli impegni pubblici ha alimentato speculazioni e teorie del complotto. «Il mondo intero ha spettegolato su di lei», s’arrabbiano i sostenitori della Famiglia reale.

L’onestà nel parlare della diagnosi e la semplicità e chiarezza del messaggio le hanno rinconquistato l’affetto dei sudditi, non hanno però cancellato la maledizione. Come Lady Diana c’è sempre qualcuno pronto a «sparare» fake news. «Le peggiori le ho viste contro di lei», racconta ai media britannici un consigliere della Firm, come viene definita la Famiglia reale. «Il motivo che ha spinto Kate a confessarsi? Forse la voglia di voler tornare a vivere tranquilla. Il primo pensiero per lei è sempre il benessere dei figli». La scelta di divulgare il video il venerdì prima delle vacanze di Pasqua per gli scolari d’Oltremanica sembra sia stata dettata dalla necessità di evitare che i principini George, Charlotte e Louis venissero travolti da commenti e domande inopportune dei compagni di classe. Quando torneranno a lezione il Regno Unito avrà «digerito» la notizia. Persino il dettaglio dell’anello nuziale sparito dal dito di Kate e la presunta amante di Willian saranno un lontano ricordo.