Lucia Annunziata lascia Radio24, il segnale definitivo: si candida col Pd

Un altro paso verso l'ufficializzazione di una candidatura alle prossime elezioni europee per il Pd. Lucia Annunziata "lascia Radio 24", scrive su X il giornalista Giovanni Molaschi secondo cui "ad oggi non conferma e non smentisce" che correrà a giugno per il partito di Elly Schlein. Tuttavia questo appare come l'ennesimo segnale che la candidatura è imminente. La giornalista che conduceva In mezz'ora, come noto, ha lasciato la Rai a maggio dell'anno scorso in aperto contrasto con la politica del governo di Giorgia Meloni. Annunciando le dimissioni "irrevocabili" aveva affermato: "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai". Poi erano cominciate le voci della discesa in campo con il Pd, rispedite al mittente dalla giornalista che era arrivata dire che non si sarebbe mai candidata alle europee. Tuttavia nei giorni scorsi più fonti hanno confermato che manca solo l'annuncio.

Secondo le ultime indiscrezioni Annunziata sarà la capolista di Schlein al sud, nella stessa circoscrizione sono in ballo il giornalista Sandro Ruotolo, il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia, Pina Picierno e il sindaco di Bari Antonio Decaro nella bufera dell'iter del commissariamento. Ci potrebbe essere posto anche per un nome vicino al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, potrebbe essere Raffaele Topo. Un altro nome nuovo, come rivelato sabato 23 marzo da Il Tempo, è quello di Cecilia Strada, figlia del fondatore della ong Emergency Gino Strada. Potrebbe essere lei la capolista nella circoscrizione nord-est.