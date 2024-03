Sondaggio Piepoli, il governo Meloni fa meglio di tutti: fiducia mai vista prima

22 marzo 2024 a

“Giorgia Meloni per ben due giorni ha rassicurato gli italiani che non invieremo armi offensive in Ucraina e che quindici manteniamo ai margini della guerra. Tutto questo si è ripercosso in positivo sul governo e in particolare su Fratelli d’Italia”. Inizia da questa considerazione l’analisi di Nicola Piepoli, sondaggista interpellato da Il Giornale per fare un punto della situazione sul quadro politico attuale. Secondo l’esperto dell’Istituto Piepoli “il governo Meloni ha un ’38’ nell’indicatore di fiducia, che preso oggi è notevole, soprattutto perché quasi in salita rispetto all’inizio dell’anno. È ben vero che è cominciato molto alto all’inizio del suo mandato (Ottobre 2022), a quota 45, ma sono passati quasi due anni e in termini di adesioni, specialmente quelle della parte più matura della popolazione, non ha perduto ‘pezzi’ nell’immaginario collettivo. Nessun governo precedente ha mantenuto questo livello di popolarità (forse anche perché non ne ha avuto il tempo). Ultimamente poi la tendenza a stabilizzarsi del governo si è rafforzata forse proprio in quanto l’inconscio collettivo ha sentito che la premier si batte per mantenere la pace”.

Piepoli dà poi uno sguardo all’andamento dei partiti politici, con le quote che sono piuttosto stabili: “Tre partiti svettano, Fratelli d’Italia che è tuttora di gran lunga superiore agli altri e tende persino a rafforzarsi, il Pd che oscilla stentatamente intorno al 20% e il Movimento 5 Stelle che resta un credibile partito di massa malgrado l’incredibilità suscitata spesso in noi ricercatori”. In particolare nel sondaggio Fratelli d'Italia è al 28%, il Pd al 20%, il M5S al 16,5%, la Lega all'8,5%, Forza Italia all'8%, mentre Azione, Italia Viva e l'Alleanza Verdi-Sinistra sono appaiti tutti al 4%.