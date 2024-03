Kate Middleton, "nel video una sosia". Cosa sa la sorella di Boris Johnson

22 marzo 2024 a

a

a

Come sta Kate Middleton ed è autentico, come confermato a più riprese dal Sun che l'ha diffuso, il video che la immortala mentre fa shopping con il marito William in un farmer market di Windsor? Le immagini hanno fermato molte delle speculazioni sulle reali condizioni della principessa del Galles ma resistono sacche di "resistenza" che pensano che dietro ci sia altro. Tra sospettosi e cospirazionisti c'è anche un nome piuttosto noto non solo nel Regno Unito, ossia Rachel Johnson, sorella dell'ex primo ministro Boris Johnson. La giornalista e conduttrice televisiva 58enne ha affermato che, dopo aver notato nel video quelli che credeva fossero "alcuni segnali di allarme" (red flags, in inglese), ha faticato a credere che stava davvero vedendo Kate Middleton con una borsa della spesa. Johnson afferma di aver anche dubitato della "sua sanità mentale", ha scritto in un commento pubblicato sul quotidiano londinese Evening Standard.

Con Kate "sfondata la barriera della privacy": William "arrabbiato e deluso"

A cosa si riferisce la sorella dell'ex inquilino di Downing Street? I "segnali di allarme" notati da Johnson nel video, riporta il Mirror, erano in primis il fatto che "nessun marito permetterebbe a una moglie in convalescenza di portare qualcosa, per non parlare di un principe", che non avrebbe consentito alla moglie di portare "un sacchetto di plastica rigonfio di generi alimentari". L'altra "bandiera rossa" è che "la donna non assomigliava per niente a Kate. Era più giovane, più snella, più veloce - quasi una pubblicità ambulante per la chirurgia addominale", scrive Johnson. La donna afferma di aver consultato un esperto e di essere arrivata alla conclusione che le persone mostrate nel video non erano Kate e William ma due "sosia", neanche troppo somiglianti.

Kate "felice e in salute": l'analisi dell'esperta che stempera i pettegolezzi

Intanto i tabloid hanno scovato l'autore del filmato, tale Nelson Silva, che ha confermato che i due erano sicuramente William e Kate. Lo stesso Mirror ha intervistato una "sosia professionista" della principessa del Galles, Heidi Agan, che ha fermamente negato di essere apparsa nelle riprese e di essere certa che quelli nel video sono proprio Catherine Middleton e il marito William.