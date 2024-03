William "arrabbiato e deluso": con Kate "sfondata la barriera della privacy"

21 marzo 2024 a

Il nome di Kate Middleton campeggia nei giornali e balza da un sito all'altro. La richiesta di riservatezza, avanzata all'indomani della comunicazione dell'avvenuto intervento addominale, oltre a non essere stata ascoltata fino in fondo dai tabloid, ha scatenato teorie di ogni genere. La mossa della foto ritoccata e pubblicata, poi, ha fatto finire la principessa del Galles nell'occhio del ciclone. Nonostante il mea culpa, infatti, molti hanno reputato inaccettabile che una figura reale sia intervenuta su contenuti ufficiali. Poco si è saputo del principe William, che sicuramente sta cercando di trovare un nuovo equilibrio tra le difficoltà della moglie e quelle del padre, re Carlo III. A rivelare indiscrezioni sul suo conto è stato il Daily Mail. "È arrabbiato, frustrato e, sì, profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane. 'Quando finirà tutto?', avrebbe chiesto al suo staff", ha scritto il quotidiano britannico.

Difficile da gestire è anche il rapporto con la stampa e con i media, in questo periodo coinvolti in una guerra all'ultima notizia e all'ultimo retroscena. "Sebbene non abbia un rapporto facile con i media britannici, il principe ha imparato a lavorare con noi in modo professionale e, giustamente, gli è stata concessa una privacy di cui non gode sul web", si apprende. Impossibile, almeno per il momento, frenare il gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni sulla royal family. "La cosa più preoccupante per il principe e la sua squadra è il modo in cui i peggiori eccessi del trollismo su Internet hanno sfondato la barriera della sua privacy e sembrano ora controllare una forma particolarmente dispettosa del discorso pubblico", si legge ancora.