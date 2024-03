Kate Middleton, "zampino diretto dei Sussex? So che...": la certezza di Caprarica

21 marzo 2024 a

a

a

Non si placa la polemica legata allo scatto ritoccato e poi pubblicato da Kate Middleton. La scelta della principessa del Galles di rompere il silenzio con un'immagine dopo la lunga assenza dalla scena pubblica più che gettare acqua sul fuoco, l'ha riacceso. E così se ne discute un po' ovunque. Nelle ultime ore, per esempio, è spuntata un'indiscrezione di Dagospia sulle dichiarazioni che Dickie Arbiter ha concesso a Oggi. Il portavoce della regina Elisabetta ha innanzitutto detto che la questione della foto è stata "gonfiata" e ha parlato di una "campagna mediatica" orchestrata per colpire Kate. Ma non è tutto perché Arbiter ha anche affermato di sapere chi sia l'autore di questa bufera. A Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da Myrta Merlino, l'argomento è finito al centro del dibattito. A intervenire, tra gli altri, è stato Antonio Caprarica.

Terremoto nella London Clinic dopo le “spiate” sulle cartelle di Kate: che succede

"Dickie è molto legato alla famiglia reale, è molto protettivo nei loro confronti. Io mi limito a osservare questo: tutta questa tempesta di panna montata nasce effettivamente su piccoli dettagli di una foto abbastanza irrilevanti e nasce nel mare magnum dei social media. In quel mare adesso nuotano un sacco di pesci, pesciolini e squali, molti dei quali fanno parte del campo avverso", ha premesso il giornalista. "Io non so se ci sia lo zampino diretto dei Sussex. So certamente che molti dei loro sostenitori o amici o simpatizzanti non hanno perso l'occasione di dare addosso a Kate nel momento in cui l'hanno vista indebolita e indifesa. Questo mi pare che si possa tranquillamente sostenere", ha aggiunto, riallacciandosi a quanto fatto intuire dal portavoce della regina Elisabetta.