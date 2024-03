Kate Middleton, terremoto nella London Clinic dopo le “spiate” sulle cartelle mediche

21 marzo 2024 a

a

a

Almeno tre membri dello staff della London Clinic, dove la principessa Kate Middleton è stata operata all’addome lo scorso gennaio, sarebbero stati sospesi. A rivelarlo è il Mirror, secondo cui gli impiegati sono indagati e potrebbero potenzialmente affrontare azioni disciplinari per violazione dei dati personali ed essere accusati di un reato penale da parte del garante della protezione dei dati. A seguito delle accuse di violazione della privacy, dopo il tentativo di accesso illegale alla cartella clinica della principessa di Galles e futura regina d’Inghilterra, l’autorità di vigilanza sulla privacy e sulla protezione dei dati del Regno Unito ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di violazione e di «valutare» le informazioni.

Harry e Meghan sono inaffidabili e non sanno nulla della salute di Kate

Sebbene anche Re Carlo III abbia trascorso tre notti alla London Clinic nello stesso mese di Kate - assicura il tabloid britannico - la sua cartella clinica non è coinvolta nella violazione. Si inizia quindi a stringere il cerchio sui responsabili dell’assalto a Kate, travolta da numerose situazioni spinose a seguito della malattia e della foto “taroccata” in cui appariva in compagnia dei figli.