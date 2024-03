Kate Middleton, l'ex portavoce della regina svela la "campagna orchestrata"

21 marzo 2024 a

a

a

A Buckingham Palace piove sul bagnato. Prima l'intervento addominale di Kate Middleton, poi i lunghi silenzi e ora il foto gate. Ma non è tutto perché il nome della principessa del Galles è stato associato nelle ultime ore a una vicenda poco chiara. Almeno tre membri dello staff della London Clinic, dove la futura regina è stata operata, sarebbero stati sospesi e potrebbero potenzialmente affrontare azioni disciplinari per violazione dei dati personali. In ballo ci sarebbe il tentativo di accesso illegale alla cartella clinica di Kate. Il motivo per cui le vicende della royal family stanno creando più scalpore di quanto già non succedesse? Stando a quanto riporta Dagospia, il settimanale Oggi ha intervistato Dickie Arbiter, portavoce della regina Elisabetta dal 1988 al 2000, per chiedergli un parere.

Harry e Meghan sono inaffidabili e non sanno nulla della salute di Kate

Da giorni ormai non si parla d'altro che dello scatto che Kate Middleton ha modificato e poi pubblicato in rete. Per Arbiter, che di figure reali ne sa molto, la vicenda "è stata gonfiata, è una non storia. La foto è stata ritoccata, in piccoli dettagli, e allora? Non è certo la prima! Ma c’è dell’altro. Io penso che si tratti di una campagna mediatica, orchestrata sui social media, per screditare Kate Middleton e colpirla proprio adesso che è vulnerabile, dopo l’operazione subita a gennaio", ha dichiarato senza timore di smentita.

Terremoto nella London Clinic dopo le “spiate” sulle cartelle di Kate: che succede

Tra le ipotesi esternate dall'ex portavoce della regina Elisabetta c'è anche quella secondo cui qualcuno vorrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla principessa del Galles. "E forse sappiamo anche chi lo stia facendo", ha confessato. Alla domanda sulle comunicazioni diffuse da Kensington Palace sulle condizioni di salute di Kate e di re Carlo III, ha aggiunto: "Quando si mente, si viene sempre scoperti. Dunque, no, non lo farebbe". Sulle tensioni con Harry e Meghan ha affermato: "In questi anni cosa hanno fatto? Criticato la famiglia in ogni occasione".