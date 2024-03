L'Aria che tira, lo sfogo di Roberto Castelli: "Putin come Hitler"

20 marzo 2024 a

a

a

Guerra in Ucraina, le diverse posizioni si confrontano sull'ipotesi e l'opportunità di proseguire nel conflitto contro Putin. Roberto Castelli, del Partito Popolare del Nord, è stato ospite della puntata de L'Aria che tira in onda il 20 marzo su La7.

"Il campo largo lo abbiamo fatto noi", Gasparri e il "capolavoro" Pd-M5s

"L'Onu che forse è diventato un ente inutile potrebbe costringere Putin a sedersi al tavolo della trattativa - ha detto Roberto Castelli, del Partito Popolare del Nord - E questa credo che sia l'unica via per evitare un olocausto nucleare. Altrimenti se si vuole la soluzione finale avremo Putin come Hitler al Cremlino ma nel frattempo avremo fatto la guerra atomica. Io sono vecchio e non mi interessa. Ma voi volete veder morire i vostri figli? Sento dire che dobbiamo costringere Putin con la forza a sedersi attorno a un tavolo e non lo farà mai. Ma facciamo tutti un passo indietro. È la stessa atmosfera che c'era nel 1914: andiamo in guerra, andiamo in guerra, evviva, evviva. Facciamo tutti la scapigliatura e andiamo in guerra".