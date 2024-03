L'aria che tira, Mollicone contro Boldrini: "I respingimenti sono aumentati"

15 marzo 2024 a

a

a

Emergenza migranti e rotta balcanica. Se ne parla durante le puntata de L'Aria che tira in onda il 15 marzo su La7. In studio Laura Boldrini e Luigi Manconi che puntano il dito contro le politiche dei respingimenti dei migranti con particolare interesse sulla rotta Balcanica. Le immagini del Silos di Trieste scatenano il dibattito. In collegamento da piazza Colonna c'è Federico Mollicone, di Fratelli d'Italia, che smentisce categoricamente sia Boldrini che Manconi. Mollicone risponde con dati alla mano e dallo studio non possono fare altro che incassare su tutta la linea.

“Ipocriti”. Cerno massacra gli Elkann e zittisce Fornero sulle tasse: Paese impoverito

"Devo smentire Boldrini e Manconi - attacca il deputato di Fratelli d'Italia - Come ha detto ieri il ministro Piantedosi, in Prefettura a Trieste c'è stata un comitato provinciale per la sicurezza. E' stato affrontato lo sgombero dell'area dell'ex Silos e la valutazione di un nuovo sito di accoglienza presso la frazione di Prosecco proprio per far fronte a questa situazione. Poi, però, bisogna anche fornire alcuni dati: i respingimenti sono passati da 40 a 1.342 quindi il 96% in più. La rotta balcanica, anche in virtù dell'escalation del rischio terrorismo, dal 2023 è stata molto attenzionata dall'Unione europea e dall'Italia. E oggi è singolare, e lo dico anche alla Boldrini, che il Pd si scagli contro la Von der Leyen e l'Unione europea alla vigilia del viaggio del presidente Meloni. I dati Frontex, infatti, ci dicono che l'altra rotta, quella del Mediterraneo, ha portato all'abbattimento del 70% dell'immigrazione clandestina".

"