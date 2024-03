Quarta Repubblica, Sgarbi sulla cantante vietata: "È intollerabile"

18 marzo 2024 a

La guerra tra Israele e Hamas ha ripercussioni non solo in campo militare. La tensione è forte e si diffonde nel mondo un sentimento filo-palestinese. Spesso, però, si oltrepassa il limite, tanto da sviluppare una nuova pericolossima forma di antisemitismo. Com'è accaduto a una giovane cantante israeliana che, recentemente, non è potuta andare in tournée.

"Se discuti coi terroristi salta tutto. Se dobbiamo legittimare Hamas abbiamo sbagliato la conversazione. Che una cantante non possa fare un tour nel mondo perché è israeliana è intollerabile. Che un cantante non possa cantare è intollerabile. Il problema non è soltanto di Pisa o di Roma. È un problema di tutto il mondo. Tutto il mondo è oggi filopalestinese che si può capire ma n0n si può essere pro-Hamas. È questo il punto su cui occorre essere precisi e dire che quello che si è fatto è stato difendere Israele da un attentato terroristico che chiunque deve respingere. Se poi Netanyahu e Israele hanno esagerato nella loro azione contro Hamas ne hanno tratto danno alcuni civili i quali, però, sono ostaggio come dice Orsini di Israele o come penso io di Hamas?. Il terrorismo non si può tollerare. Mai