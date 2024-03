Kate Middleton, quando è previsto il ritorno in pubblico: "Ora c'è la data"

16 marzo 2024 a

Sono un mistero sempre più fitto le condizioni di salute della principessa Kate Middleton. A gennaio la moglie dell'erede al trono del Regno Unito è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'intestino e ora sarebbe in convalescenza con l'ausilio di un sacchetto. Da allora, però, nessuno è al corrente di quali siano le sue reali condizioni psico-fisiche. Perfino il principe William in queste settimane non ha mai fatto trapelare alcunché.

Dopo le dimissioni dall'ospedale, la principessa ha ricevuto solo la visita da parte dei suoi genitori e di re Carlo e regina Camilla. Poi il caso della foto ritoccata ha aperto un vero e proprio mistero con la preoccupazione anche del suo stesso staff. Non tutti sono, infatti, effettivamente al corrente di come sta. Ora tutta l'attenzione è puntata alla prossima domenica 31 marzo. Proprio nella domenica di Pasqua, infatti, è atteso il suo ritorno in pubblico e la ripresa degli impegni ufficiali. Vediamo se tutto questo sarà vero.