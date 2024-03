Fedez, "romantica cena a due": con chi è stato pizzicato a Londra

18 marzo 2024 a

Chi pensava che Fedez e Chiara Ferragni fossero come il cornetto e il cappuccino (insieme o meglio niente, per capirci), probabilmente sbagliava di grosso. La coppia social non fa che finire al centro dell'attenzione. Prima lo scandalo dei pandori e della beneficenza, poi le voci di rottura e la conferma della crisi nera. Ma come stanno veramente le cose? I diretti interessati hanno dichiarato che la priorità sarà sempre tutelare i figli e, forse per questo, non sono stati più avvistati insieme. Se lei prova a recuperare una parentesi di normalità tra lanci di prodotti e scatti degli outfit, lui sembra immerso nel mondo del lavoro e delle relazioni interpersonali. A sganciare l'ennesina bomba è ora Dagospia.

"Fedez é volato a Londra con la sua assistente personale, Eleonora Sesana, sempre presente con lui nei viaggi": si legge in un articolo pubblicato sul sito curato da Roberto D'Agostino. "Eleonora lo ha accompagnato anche nella recente visita in America per lavoro. I due si sono anche concessi una romantica cena a due": è il dettaglio in più che manda in tilt la macchina del gossip. Possibile che il cantante abbia deciso di dimenticare Chiara Ferragni con il suo braccio destro? O si tratta solamente di una ricostruzione non corrispondente alla realtà? Nessuno può confermare questo retroscena. Forse sarà il rapper stesso a fare chiarezza nell'intervista a Belve, il programma dal carattere acuto e irriverente condotto da Francesca Fagnani.