Chiara Ferragni, canale su Telegram per i "fedelissimi": l'inizio della fine social?

Chiara Ferragni sbarca su Telegram con un canale per i "fedelissimi" come, verrebbe da scherzare, un terrapiattista qualsiasi. L'imprenditrice e influencer al centro dell'inchiesta per truffa aggravata della Procura di Milano per il pandoro-gate e alle prese con la crisi matrimoniale con Fedez, si lancia sulla piattaforma di instant messaging fondata dall'imprenditore russo Pavel Durov.

"Visto che ho qua davanti il gruppo dei most loyal dove nessuno può rispondere, che è una cosa un po’ stupida di Instagram, diciamocelo, stavo pensando: e se facessi un gruppo Telegram? Per chi vuole essere aggiornato di più su di me, i most loyal (fedelissimi, ndr) diciamo, in cui potete anche rispondermi, fare dei thread, eccetera… Fatemi sapere se siete interessati", aveva detto Ferragni in un video su Instagram lanciando il sondaggio sul tema: "Entreresti nel gruppo Telegram?". La risposta è stata affermativa. E così a tre mesi esatti dallo scoppio dello scandalo Balocco ha aperto un canale su Telegram. "Almeno posso leggere tutto quello che scrivete", ha spiegato ai follower. Il canale, battezzato Chiara’s most loyal (i fedelissimi di Chiara), ha registrato 40mila iscritti in cinque ore. I commenti su Telegram sono pubblici e chiunque può leggerli. Ferragni ha pubblicato finora su Telegram tre contenuti: un messaggio di benvenuto, un vocale in cui si è definita un po’ imbranata con i social che non conosce e una foto dell’outfit del giorno che ha raccolto quasi 8mila commenti. Tutto da vedere se la mossa social sarà un successo o un boomerang.