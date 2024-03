Meteo, calo delle temperature. Sottocorona: colpa dell'incertezza momentanea

17 marzo 2024 a

a

a

Appuntamento domenicale con le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona. Il meteorologo di La7, collegandosi con l’edizione del 17 marzo di Omnibus, fornisce aggiornamenti sul meteo, partendo dalla carta dell’aeronautica inglese: “Dove ci sono molte linee il tempo non può essere bello, quindi potrà essere più o meno brutto, più o meno perturbato, ma sicuramente non è bello. Così dove mancano queste linee il tempo brutto non può essere. L’Italia si trova proprio al centro di una zona di alta pressione e non ci sono linee, quindi è una situazione assolutamente tranquilla, intanto non c'è vento, questo è sicuro, ma anche il tempo può essere un po' grigio, può essere un po' incerto, ma perturbato realmente assolutamente no. Se saltiamo di 24 ore e andiamo alla giornata di domani rimane una situazione quasi del tutto identica, con l’alta pressione che prende dalla Sardegna al Nord Africa, fosse questo allora l'anticiclone africano, quante volte lo diciamo, lo hanno detto, e quante volte l'ho smentito… Quindi tempo che rimane stabile”.

"Torna la pioggia". Giuliacci, dove cambia il tempo prima di Pasqua

Quindi a partire da questa stabilità ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, domenica 17 marzo, è di un tempo grigio, perché le nuvole sicuramente ci sono, le piogge molto deboli su parte del nord-est, dell’Emilia, in qualche zona del sud, ma sono molto spesso pioviggini, parliamo di un millimetro nelle 24 ore, massimo due, questi distribuiti su tutta la giornata sono nulla. Magari c'è qualche momento in cui c'è qualche pioviggine. La giornata di domani, lunedì 18 marzo, che preannuncia qualcosa di diverso perché è vero che sul nord-est queste precipitazioni potrebbero essere moderate, non più debolissime e lo stesso per l'Appennino tosco-emiliano, quello Ligure, centro e Sud molto poco, però ci sono questi fenomeni molto forti sulla Francia, sulla Svizzera, toccano anche la Valle d’Aosta, sicuramente con qualche precipitazione anche nevosa sulle zone Alpine. Diciamo che non è un vero e proprio peggioramento che comunque passa piuttosto rapidamente, perché nella giornata di martedì 19 marzo troviamo il maltempo moderato sulla penisola balcanica, qualche strascico su nord-est, Umbria, Marche, parte della Toscana, ma a ovest già schiarisce di nuovo, quindi è una piccola incertezza di questa alta pressione, una distrazione, che lascia passare questa piccola e debole perturbazione, che comunque dovrebbe risolversi abbastanza rapidamente”.

"Notevole impennata" delle temperature: quando scoppierà il caldo

Sottocorona conclude la sua analisi con un occhio alle temperature: “Le massime previste per la giornata di oggi dicono che quasi soprattutto al nord ci sono valori 16° teorici 18° pratici, forse in qualche caso anche qualcosina in più, dipende anche da queste velature che ci sono in giro. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una diminuzione, scendono al nord, al centro, sul basso Tirreno, queste venature e questo leggero cambio del tempo, non è che viene freddo ma insomma in qualche ci sono dei piccoli cali, ma sicuramente di freddo non se ne parla”.