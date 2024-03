Meteo, quando scoppierà il caldo: "notevole impennata" delle temperature

15 marzo 2024 a

Se qualcuno temeva che il maltempo delle scorse settimane ci avrebbe accompagnato anche in primavera, ecco in arrivo la notizia che ribalta le carte in tavola. Sembra infatti che sia arrivata l'ora di un innalzamento delle temperature e che il resto del mese di marzo vedrà fasi di giornate soleggiate e clima mite. Come anticipa Stefano Rossi su ilmeteo.it , "sta per scoppiare il primo vero caldo". "I termometri potranno salire fino a toccare addirittura punte prossime ai 25/26°C", aggiunge poco dopo. Ma capiamo nel dettaglio che tempo ci aspetta.

"Già nelle ultime 48 ore la presenza di una figura di alta pressione di matrice africana ha spinto verso l'alto i valori termici, grazie alla discreta stabilità che sta interessando gran parte delle nostre regioni", si legge sul sito. Questo, però, è solo il primo passo di un cambiamento importante. Dopo il weekend, infatti, "si attende un clima mite e gradevole". Che data dobbiamo segnare? "Le temperature saliranno ancora nei primi giorni della prossima settimana", spiega l'esperto.

Ma quali regioni colpirà questo primo caldo? A risentire di questo cambio di passo saranno soprattutto le regioni meridionali. "Prendiamo ad esempio la Sicilia: si stima che già nel corso del weekend, in alcune zone, come a Siracusa e nel catanese, si potranno toccare picchi di 21/22 °C. Anche al Centro e nella Valle Padana, le temperature sono destinate ad aumentare, soprattutto Domenica 17, con valori massimi che tenderanno ad avvicinarsi ai 20 °C, comprese città come Firenze, Ferrara, Bologna e Milano", si legge. Dalla prossima settimana "masse d'aria ancora più calde in direzione del nostro Paese".